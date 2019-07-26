В Украине 40% детей засыпают рядом со смартфоном: как уберечь будущее поколение от рисков

В Украине 35% детей 8-11 лет имеют собственный смартфон, 18% имеют собственный профиль в социальных сетях (хотя официальная регистрация разрешена с 13 лет), а 40% засыпают рядом со смартфоном.

Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Дмитрий Кулеба.

Как отметил Кулеба, такую ​​информацию нельзя игнорировать.

"Сегодня дети - активные пользователи интернета. И родителям нужно "не отставать", чтобы обезопасить детей от возможных рисков", - написал Кулеба.

Какие правила следует выполнять, чтобы гаджеты были полезными, а не вредили ребенку:

• Ребенок должен оставлять гаджет вне спальни и не пользоваться им за час до сна

• Не пользоваться гаджетами во время обучения

• Нужно учить детей не использовать гаджеты, когда они идут по улице или переходят дорогу

Также времяпрепровождение и общение с семьей должно происходить без использования гаджетов (взрослых касается в первую очередь).

Особенно нужно объяснять ребенку, что не стоит делиться интимными фото и личной информацией через интернет.

Напомним, парламент Франции принял закон "О школе доверия", который, в частности, запрещает физические наказания детей. Таким образом страна стала пятьдесят шестым государством в мире, которое запретило подобные наказания.

Источник: prm.ua

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