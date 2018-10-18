В Украине будут регистрировать всех въезжающих иностранцев

3 октября 2018 года Кабмин принял Постановление № 798 «Об утверждении Порядка регистрации паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу».

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Так, согласно постановлению регистрация паспортных документов будет происходить в случае въезда иностранцев, являющихся гражданами государств с визовым порядком въезда, или лиц без гражданства - на срок, указанный в визовой информационно-телекоммуникационной системе, а в случае отсутствия такой информации - соответственно сведениям, указанным в визовой этикетке. Кроме того, регистрировать будут и иностранцев - граждан государств с безвизовым порядком въезда, если они прибывают в Украину на срок не более 90 дней в течение 180 дней, если другой срок не определен международными договорами Украины.

При въезде иностранцев или лиц без гражданства с целью транзитного проезда по территории Украины - на срок, определенный в проездном билете, а в случае отсутствия билета - на срок, фактически необходимый для пересечения территории Украины на соответствующем виде транспорта.

Регистрировать паспортные документы иностранцев и лиц без гражданства в пункте пропуска будут, проставляя в документах, отметки «Въезд». После этого сведения об иностранце или лице без гражданства, их паспортных данных, вносятся в соответствующий реестр. Отметка «Въезд», проставленная в документе, действительна на всей территории Украины независимо от места пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства.

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