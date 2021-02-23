В Украине две области с завтрашнего дня окажутся в красной карантинной зоне

Министерство здравоохранения Украины опубликовало показатели для распределения регионов по карантинным зонам. Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

На основании этих показателей Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС примет решение о карантинном зонировании. Заседание комиссии началось сегодня, 23 февраля, около 16:00.

В красную зону попадут Черновицкая и Ивано-Франковская области.

В оранжевую зону войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Остальные области будут в желтой зоне.

Напомним, правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он станет адаптивным, страну вновь поделят на зоны.

Желтый уровень является базовым для всей страны. Он предусматривает определенные смягчения ограничений.

Так, в этом случае разрешается проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных), если для одного человека предусматривается 4 метра площади, или заполненность зала более 50% мест;

- также разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;

- разрешается проводить матчи командных игровых видов спорта, но при условии, что зрителей будет половина от предусмотренных мест;

- работать рестораны, кафе, бары и столовые - до 24 часов;

- разрешается работа бассейнов, в спортзалах и фитнес-центрах можно будет находиться большему количеству людей.

Оранжевый уровень устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Он не предусматривает установления дополнительных ограничений на государственном уровне, но сигнализирует об опасности приближения к красному уровню.

Красный уровень предусматривает введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского локдауна:

- будет запрещена деятельность заведений общественного питания (кроме адресной доставки и обслуживания навынос)

- запретят работу ТРЦ и других развлекательных заведений - кинотеатров, театров и других;

- не будут работать учебные заведения (кроме детских садов и начальных классов в школах)

Кроме того, будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортивные залы, бассейны, фитнес-центры.

Агентство Телевидения Новости