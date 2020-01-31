Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 123

В Украине хотят запретить продавать табак совершеннолетним: подан новый законопроект

В Украине хотят запретить продавать табак совершеннолетним: подан новый законопроект

Нардепы с помощью законопроекта хотят снизить популярность сигарет среди детей

Сигареты могут исчезнуть с прилавков, а их продажу запретят всем лицам, не достигшим 21 года. Комитет по вопросам здоровья нации при Верховной Раде в четверг, 30 января презентовал новый антитабачный законопроект №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака." Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с презентации инициативы.

Одним новым законопроектом дело не ограничится. "Целью законопроекта является создание условий, чтобы дети не начинали употреблять табачные изделия и предотвратить использование средств для нагревания табака. Впереди предстоит работа еще над 3-4 подобными законопроектами", — заявил народный депутат Михаил Радуцкий на презентации законопроекта.

Целью зарегистрированного законопроекта, по словам его авторов, является снижение популяризации сигарет и средств нагревания табака.

Законопроект №2813 предусматривает такие нормы:

• Запрет на продажу электронных сигарет и разных табачных изделий молодым людям возрастом до 21 года.

• Внедрение не брендированных упаковок сигарет, одинакового темно-оливкового цвета, без логотипа с большим изображением болезней, которые будут покрывать 65% площади пачки.

• Запрет на рекламную сигаретную выкладку на витринах магазинов.

• Установление ограничений относительно курения, рекламы и регулирования содержания новых курительных изделий — айкос, гло, e-сигареты на уровне с классическими табачными изделиями.

• Расширение перечня общественных мест на 100% свободных от курения (общежития, вокзалы, отели, рабочие помещения).

• Предоставление полномочий органам местного самоуправления дополнительного обозначения бездымных мест.

• Запрет рекламы табачных изделий для курения в сети интернет.

Параллельно рассматриваются процессы для внедрения увеличения штрафов за курение в общественных местах. На сегодняшний день сумма штрафа за курение в неположенном месте составляет 50 гривен. Она, по мнению некоторых представителей власти, является заниженной.

Кроме того, законопроект полностью запрещает оборот ароматизированных сигарет.

"Законопроект имплементирует директиву Европейского Союза от 2014 года, в частности, запрет сигарет и электронных сигарет с ароматизаторами и вкусовыми добавками, которые имитируют фрукты и имеют более мягкий и привлекательный вкус. Сейчас такие изделия составляют лишь 10% от всего рынка сигарет, однако, дети покупают их в первую очередь, когда начинают пробовать курить", — заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Лада Булах.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Украина

Читайте ещё:

Антонов закупив українське бортове обладнання для Ан-178
Сегодня 10:08    28
"Україна – це не мала Росія": італійський ведучий публічно вибачився за свої слова. Американська - ні
Сегодня 09:57    56
Інфляція в 2020 році не перевищить 5% — Смолій
Сегодня 09:45    37
Прийнято державне оборонне замовлення на 2020 рік
Сегодня 09:12    69
Результати спільної перевірки БТР-4: поставлені військовим бронетранспортери – належної якості
Сегодня 08:24    65
ИнАУ: ФОПы на едином налоге смогут предоставлять провайдерские услуги, правовая коллизия - устранена
Сегодня 07:56    64
Пошлины на импорт топлива приведут к потере 13 млрд грн, — Укрметаллургпром и ФМУ
Сегодня 06:51    71
Некоторые украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал 22 ТВ-каналов (список, тарифы)
30.01.2020 10:34    289
Заходи протидії коронавірусу: в Одеському порту не будуть встановлювати стаціонарний тепловізор
30.01.2020 10:22    103
Українські аграрії отримали за рік на 43% менше прибутків
30.01.2020 10:11    111
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 