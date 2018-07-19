В Украине изменился порядок декларирования валютных ценностей

Совместное письмо от 17.04.2003г. НБУ № 28-311/1929-2823 и ГНАУ №3368/5/ 23-5316 относительно последовательности предоставления субъектами предпринимательской деятельности Декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, которые принадлежат резиденту Украины и находятся за ее пределами, утвержденное приказом Минфина Украины от 25.12.95 г. № 207, и получения ими справки о проведении декларирования по установленной форме потеряло свою актуальность и было отзвано.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Теперь такое декларирование осуществляется отдельно в территориальных органах Государственной фискальной службы Украины и в Национальном банке Украины без определенной последовательности, которая была доведена Совместным письмом, по форме и в порядке, определенном Приказом Минфина Украины от 25.12.95 г. № 207.

Проставление территориальными органами ГФС Украины штампов и подписей на Декларациях, которые предоставляются в НБУ, не проводится.

В то же время Законом Украины «О валюте и валютных операциях» от 21.06.2018 г. № 2473-VIII декларирование валютных ценностей и другого имущества, которые принадлежат резидентам Украины и находятся за пределами Украины, не предусмотрено. Закон № 2473 опубликован в газете «Голос Украины» от 06.07.2018 г. №121, вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 7 месяцев со дня вступления в силу.

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