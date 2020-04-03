В Украине начали закрывать города и села из-за COVID-19: куда не попасть

В некоторых населенных пунктах Украины, где обнаружили случаи заражения коронавирусом, прибегли к радикальным мерам и ограничили въезд и выезд.

OBOZREVATEL разбирался, в какие города и села попасть уже невозможно и где готовятся к аналогичному сценарию.

Черновицкая область

Так, после вспышки заболевания особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области. По последним данным, там заболели уже 143 человека. На территорию Буковины разрешили въезжать жителям области, покидать регион можно тем, кто возвращается в другие части Украины.

Самые строгие меры касаются сел, ставших эпицентром распространения вируса на Буковине. Среди них Коленковцы, Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы.

Сумская область

Ограничили въезд и в село Казачье Сумской области, где коронавирусом заболело восемь человек, двое из них умерли. На въезде в село поставили блокпосты, туда впускают и выпускают только по спискам и в случае крайней необходимости.

Ограничили въезд и в Конотоп, однако, по словам мэра Артема Семенихина, блокпосты пока неэффективны.

В городе Камянка на Черкасщине также ввели ограничения из-за 17 случаев коронавируса. Там все будет контролировать Нацгвардия и полиция. Разрешено только движение специального и экстренного транспорта. Ввели и комендантский час, который запрещает передвижение по территории без спецразрешения. Действует он с 8 вечера до 6 утра.

Ривненская область

Заблокировали село Тынное Ривненской области. Там после совместных мероприятий в церкви три человека умерли от коронавируса и еще минимум 10 заболели. На въезде в населенный пункт поставили блокпосты.

Одесская область

В Одессе 1 апреля также решили закрыть город для автомобилей из других населенных пунктов в связи с угрозой распространения коронавируса.

Полиция и медики будут производить выборочный замер температуры граждан, осмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Кроме того, предлагается запретить въезд в Одессу всех транспортных средств, кроме тех, которые обслуживают предприятия, расположенные в областном центре, и/или принадлежат (находятся в пользовании) гражданам, проживающим или работающим в городе.

Херсонская область

Со 2 апреля Херсон закрыли на строгий карантин, окружив город блокпостами из-за первого обнаруженного случая COVID-19. Там ограничения по въезду пока несогласованы.

Ивано-Франковская область

2 апреля начали действовать ограничения и в Ивано-Франковске. На въезде в город поставили специальные блокпосты для контроля распространения коронавирусной инфекции. Контрольно-пропускные пункты будут работать с 07:00 до 20:00.

Источник: www.obozrevatel.com/

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