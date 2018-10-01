В Украине начался осенний призыв на военную службу

В Украине с 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря.

Об этом сообщают "Українськi Новини".

Всего на службу планируется призвать 17 960 человек.

Из них в Вооруженные силы - 9 010, в Государственную специальную службу транспорта - 900, в Государственную пограничную службу - 1 550, в Национальную гвардию - 6 500 человек.

Отмечается, что в этом году Кабинет министров увеличил численность подлежащих призыву на срочную службу почти на 3 тысячи человек по сравнению с призывом в апреле-мае.

Напомним, президент Петр Порошенко увеличил сроки призыва в 2018 году с двух до трех месяцев.

Военнослужащие, призванные на срочную службу, не задействуются в Операции объединенных сил на Донбассе.

Агентство Телевидения Новости