Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:16
Просмотров: 92

В Украине начался осенний призыв на военную службу

В Украине начался осенний призыв на военную службу

В Украине с 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря.

Об этом сообщают "Українськi Новини".

Всего на службу планируется призвать 17 960 человек.

Из них в Вооруженные силы - 9 010, в Государственную специальную службу транспорта - 900, в Государственную пограничную службу - 1 550, в Национальную гвардию - 6 500 человек.

Отмечается, что в этом году Кабинет министров увеличил численность подлежащих призыву на срочную службу почти на 3 тысячи человек по сравнению с призывом в апреле-мае.

Напомним, президент Петр Порошенко увеличил сроки призыва в 2018 году с двух до трех месяцев.

Военнослужащие, призванные на срочную службу, не задействуются в Операции объединенных сил на Донбассе.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: призыв

Читайте ещё:

Для Харьковской области призывную кампанию срочников продлили: кому положена отсрочка
16.09.2018 08:21    224
Президент продлил осенний призыв
10.09.2018 19:17    340
Харьковчане идут в армию (ФОТО)
05.05.2018 07:59    393
Призыв 2018. Первые солдаты-срочники отправились на службу
11.04.2018 21:10    696
Сотни харьковских призывников не явились в военкоматы
07.04.2018 07:14    892
Ход призывной кампании «Весна-2018» на Харьковщине (ВИДЕО)
06.04.2018 06:25    360
Весенний призыв - 2018 продолжается. Какие новшества ждут призывников в этом году?
05.04.2018 17:40    815
Срочная военная служба 2018: призыв в армию, как законно избежать службы, какая ответственность за уклонение
04.04.2018 12:58    1416
Перерасчет пенсий и воинский призыв: что ждет украинцев в этом месяце
03.04.2018 09:26    459
Со 2 апреля в Украине начинается призыв на срочную службу
01.04.2018 17:42    324
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 