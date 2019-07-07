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В Украине ограничили права домовладельцев

В Украине ограничили права домовладельцев

Для предупреждения соседских конфликтов частникам запрещено высаживать кусты и деревья в своих домовладениях близко к соседям.

Согласно новым строительным нормам, расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 м, до стволов деревьев – от 4 до 6 м в зависимости от кроны, но не меньше половины ее диаметра.

Чиновники Министерства регионального развития Украины разъясняют, что если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должна составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

В Министерстве считают, что такие ограничения позволят предупредить конфликты между домовладельцами.

Новая норма вступает в силу с 1 октября.

Как ранее сообщалось, в Украине уменьшат высоту деревьев возле дорог. Деревья будут подрезать, чтобы они не перекрывали потоки света от уличного освещения.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Украина

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