В Украине ограничили высоту полетов дронов

Государственная авиационная служба пересмотрела ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов в сторону увеличения веса до 20 кг, разрешенной высоты полетов до 120 метров, установив дальность полетов "в зоне видимости" без ограничений.

В ответе на запрос юристов фирмы "Анте", обнародованном Андреем Гуком на своей странице в Facebook отмечается, что основные изменения в правилах использования БПЛА в воздушном пространстве Украины коснулись максимального веса дрона, предназначенного для свободного пилотирования: предельный вес установлен в пределах "до 20 кг" (в предыдущей версии правил – до 2 кг).

"Насколько нам известно, Минюст именно в таком виде зарегистрировал правила и вскоре они будут опубликованы. Впереди - работа над правилами эксплуатации БПЛА", - написал он в комментариях к документу.

Изменения также коснулись максимальной высоты полетов без предварительного согласования с контролирующими органами: в новой версии разрешены полеты на высоте 120 м в контролируемом воздушном пространстве и 50 м – в воздушном пространстве военных и специальных зонах (в предыдущей версии – до 50 м в свободном пространстве, полный запрет полетов в спецзонах).

Ранее ограниченная в 500 м от пилота максимальная дальность полета изменена на полеты в пределах прямой видимости (VLOS).

В то же время все еще запрещены полеты дронов без предварительного согласования над скоплениями людей на свободном пространстве и над местами плотной застройки.

В свою очередь, глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк в Facebook отметил, что новый вариант правил по-прежнему не соответствует потребностям пользователей дронов.

"Если переводить на нормальный язык, то полеты запрещены: в любом населенном пункте, где стоит более пяти человек на улице. В любом городе. Над элитными поселками, Конча-Заспой и в других запрещенных зонах. На митингах и во время массовых мероприятий. Над объектами, которые определены спецслужбами как закрытые. Т. е., по сути, везде, кроме поля за городом", - написал он.

Трояк также отметил, что представителям федерации и владельцам дронов не дали возможность ознакомиться с проектом правок до регистрации документа в Минюсте.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня 2018 года вступил в силу Временный порядок использования воздушного пространства. Он коснулся, в частности, и порядка использования дронов весом до 2 кг (часто использующихся СМИ для ведения съемки).

Согласно действующим правилам, дронам теперь нельзя подниматься выше 50 м, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями, частными усадьбами, а если это необходимо, заявку следует подавать не позднее 10 дней до полета.

СМИ, Минагропрод и владельцы дронов раскритиковали установленные регулятором правила.

Агентство Телевидения Новости