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В Украине открыли Центр противоминной деятельности

В Украине открыли Центр противоминной деятельности

3 ноября открылся Центр противоминной деятельности Государственной специальной службы транспорта.

Одной из главных задач Центра противоминной деятельности станет профессиональная подготовка саперов.

В планах – научить более 3000 специалистов, которые будут заниматься гуманитарным разминированием массово загрязненных взрывоопасными предметами территорий после ведения боевых действий.

Площадь загрязненной минами деоккупированной территории составляет около 45 000 кв. км, а при полной деоккупации территории Украины увеличится еще примерно на 190 000 кв. км.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26269

Новости портала «Весь Харьков»

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