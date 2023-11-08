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В Украине открыли Центр противоминной деятельности
3 ноября открылся Центр противоминной деятельности Государственной специальной службы транспорта.
Одной из главных задач Центра противоминной деятельности станет профессиональная подготовка саперов.
В планах – научить более 3000 специалистов, которые будут заниматься гуманитарным разминированием массово загрязненных взрывоопасными предметами территорий после ведения боевых действий.
Площадь загрязненной минами деоккупированной территории составляет около 45 000 кв. км, а при полной деоккупации территории Украины увеличится еще примерно на 190 000 кв. км.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26269