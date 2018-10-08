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В Украине патрульные автомобили полиции оснастят радарами скорости

В Украине патрульные автомобили полиции оснастят радарами скорости

Национальная полиция планирует оснастить патрульные автомобили радарами для фиксирования скорости движения.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он напомнил, что с 8 октября на ряде дорог вводится фиксация скорости движения посредством стационарных радаров TruCAM.

При этом он подчеркнул, что запуск данной системы - лишь первый шаг в дальнейшем развитии системы фото- и видеофиксации правонарушений.

"Следующим шагом будет запуск приборов, которые будут размещены стационарно в служебных автомобилях. Этот аспект уже предусмотрен программой дорожного движения, а финансирование данного прибора предусмотрено в Дорожном фонде. Еще одним следующим шагом будет введение системы автоматической фиксации, которая на данный момент быстрыми темпами развивается. Принят ряд нормативно-правовых актов, нужно принять еще несколько, и я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим и систему автоматической фиксации правил дорожного движения", - сказал Билошицкий.

Полицейский подчеркнул, что цель использования радаров скорости - снизить уровень аварийности, а не наказать водителей или собрать с них денег.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час.

Закон о видеофиксации нарушений ПДД был принят еще в 2015 году.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: TruCam, авто, ПДД

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