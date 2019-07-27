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27.07.2019 20:28
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В Украине ПЦУ создала румынский викариат

В Украине ПЦУ создала румынский викариат

Синод Православной церкви Украины сегодня, 27 июля, принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Викариат будет подчинен митрополиту Епифанию. Также у румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.

Отмечается, что права самоуправления и устройство румынского викариата будут разработаны вместе с представителями религиозных общин, в сотрудничестве с Румынской православной церковью.

Напомним, ранее говорилось о том, что Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины, если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин.

Синод Румынской церкви на предстоящей сессии для решения по ПЦУ рассмотрит вопрос 127 румынских православных приходов, которые находятся преимущественно в Северной Буковине и пребывают в УПЦ Московского патриархата. Также церковь настаивала, на необходимости консультаций с румынскими православными в Украине, которые заинтересованы в сохранении этнической и языковой идентичности.

 

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