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В Украине почти закончилась посевная кампания

В Украине почти закончилась посевная кампания

Из-за боевых действий, заминированных полей и полей, уничтоженных взрывами, площадь посевов меньше на 20−30% по сравнению с прошлым годом.

Помимо этого российские оккупанты продолжают массово вывозить зерно и фермерскую технику с территорий оккупированных городов. Также россияне блокируют зерно в портах Украины.

Если до момента сбора нового урожая оккупанты останутся на тех же территориях, они могут продолжить вывоз зерна. Это может привести к физической нехватке продовольствия.

Источник: https://t.me/u_now/47135

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