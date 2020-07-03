В Украине поднимут нормы излучения базовых станций

Кабинет министров Украины решил поднять предельные нормы излучения базовых станций мобильной связи. Дело в том, что устаревшие нормы не позволят эффективно покрыть 4G-связью сельскую местность.

“Прежде всего, таковы требования ЕС. К тому же изменить устаревшие нормы излучения нужно, чтобы интернет стал доступным жителям сельской местности - для внедрения технологии четвертого поколения мобильной связи и предоставления широкополосного доступа в интернет”, - говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Сейчас в Украине установлены крайне низкие нормы излучения для базовых станций - они не должны превышать 10 мкВт / кв. см. Аналогичные европейские нормы значительно выше - 450-900 мкВт / кв. см. При этом в Украине хотят поднять данный показатель до 100 мкВт / кв. см.

Гранично-допустимые уровни электромагнитного излучения:

● Украина — 10 мкВт/см2

● Россия — 10 мкВт/см2

● Венгрия — 10 мкВт/см2

● Скандинавия — 900 мкВт/см2

● США — 1000 мкВт/см2

Важно, что даже при повышении излучения базовых станций оно является безвредным для людей. Об этом свидетельствует ряд исследований, в частности, Международной комиссии по защите от ионизирующего излучения (ICNIRP) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Минцифры подчеркивают, что тема излучения важна для граждан и нужно разъяснить, что их здоровью ничего не угрожает. Поэтому в течение месяца продлится общественное обсуждение повышения предельных норм излучения. И только после этого будут внесены изменения в соответствующие нормативные акты Министерства здравоохранения.

Для установки каждой базовой станции разрешение дает Укрчастотнадзор на основании заявки оператора связи. Перед выдачей разрешения УЧН проводит предварительное изучение проектной документации радио-техничного объекта, сертификатов на оборудование, проводит анализ электромагнитной совместимости. Непосредственно перед началом строительно-монтажных работ оценивается влияние на природную, социальную и техногенную среду, где приводятся расчеты гранично-допустимых уровней электромагнитного излучения базовой станции и содержатся сведения о границах санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки с отметкой на ситуационной схеме.

Кстати, что касается 5G, то там действуют те же нормы, а частотные диапазоны аналогичны используемым и для других технологий, включая Wi-Fi. Но никто же от него не отказывается, поэтому совершенно безосновательно утверждать, что базовые станции 5G опасны для здоровья, а тем более их ликвидировать.

Источник: internetua.com

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