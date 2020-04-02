В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса

В Украине появится специальная наградная медаль "За самоотверженный труд в борьбе с пандемией".

Об этом сообщил директор ПТО "Орден" Александр Сопов во время брифинга.

"Медаль "Честь и служба" предназначена для тех, кто не жалея своих сил, а иногда и жизни направляет усилия на борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас охватила весь мир", - сказал Сопов.

Он рассказал, что эта награда будет международной, поэтому надпись на ней сделана на латыни.

"Я даже не могу перечислить всех тех, кто объединился в борьбе с коронавирусом во всем мире. Ни разу такой сплоченности не было. И было бы хорошо, чтобы мир воспользовался этим не очень приятным поводом, чтобы понять, что земля наша такая небольшая, когда приходит беда", - сказал Сопов.

По его словам, еще не решено, от имени кого будет эта награда, но предположил, что к инициативе может присоединиться СНБО и Министерство здравоохранения. Пока существует только эскиз награды, но уже через неделю Сопов пообещал представить ее общественности.

ПТО "Орден" - производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ПТО "Орден" государственные награды и ведомственные награды утверждены Комиссией государственных наград и геральдики.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»