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В Украине появится «танк будущего»: стали известны подробности

В Украине появится «танк будущего»: стали известны подробности

В Украине планируют разработать «танк будущего» — это боевая машина «Нота», работу над которой еще не начали. Об этом «Апострофу» рассказал украинский топ-менеджер, генеральный директор харьковского завода им. Малышева (2016-2019 годы) Александр Хлань.

Эксперт уточнил, что «Нота» начала разрабатываться еще в СССР. Ее чертежи также были и в Москве, но россияне сделали свою «Армату» (по сути, это та же «Нота»). «То есть, это («Нота» — ред.) совершенно другая категория основных боевых машин. Это крупногабаритные танки, более тяжелые, с капсульной защитой экипажа, с необитаемой управляемой башней и другим калибром пушки. Но для них требуется другая силовая установка. Двигатель мощностью в 1200 лошадиных сил, который мы производим на сегодняшний день — не годится для этого танка. Нужен двигатель в 1500 лошадиных сил. Такой двигатель стоит в «Леопарде», «Абрамсе», «Леклерке». Но для него нужна новая коробка передач, новые радиаторы и воздухоочистители», — отметил Хлань.

По его словам, нужно спроектировать новый моторный отсек, понять его габариты. После этого станут понятны габариты кормовой части и силуэт всего танка. «Возникает вопрос, что же нам делать раньше — танк или двигатель? Я считаю, что начинать нужно с двигателя. У нас есть макеты двух двигателей мощностью в 1500 лошадиных сил. Это наработки позднего СССР, но чтобы пустить этот двигатель в серию, потребуется коллектив конструкторов и несколько лет работы», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что была мысль приспособить под «Ноту» американскую коробку передач Allison. Для этого консультировались с американцами, но даже они сказали, что им нужно до трех лет, чтобы сделать такую коробку передач. «На сегодняшний день не было конкретной задачи начинать работу по разработке «танка будущего», а значит пока можно говорить только о проектах и планах», — подытожил Хлань.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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