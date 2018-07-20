Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:55
Просмотров: 67

В Украине пострадавшие участники Революции достоинства получили дополнительные льготы

В Украине пострадавшие участники Революции достоинства получили дополнительные льготы

Президент Петр Порошенко подписал закон о социальной защите пострадавших участников Революции достоинства и других лиц, принятый Верховной Радой 22 мая 2018 года.

Законом вносятся изменения в ряд законов Украины в части определения льгот и других социальных гарантий для пострадавших участников Революции достоинства, а также определения, что медико-социальная экспертиза детей проводится врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений.

Законом также изменяются нормы в части определения статуса работников предприятий, учреждений, организаций, которые принимали непосредственное участие в обеспечении АТО, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения; меняются термины "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны" соответственно на термины "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", "лицо с инвалидностью с детства" и "лицо с инвалидностью вследствие войны";  приводятся в соответствие с законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В июне 2018 года Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления относительно установления пострадавшим участникам Революции достоинства пенсионных выплат в размере, установленном для участников боевых действий.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В ХОГА рассказали о льготах участникам АТО и ООС
14.07.2018 10:43    151
Как изменятся льготные проезды в Харькове
08.06.2018 08:06    841
Якою буде монетизація пільг на проїзд у Харківській області
28.04.2018 09:39    733
Монетизация субсидий: как реальные деньги помогут украинцам экономить
02.04.2018 10:28    424
Льготы на проезд - наличкой. В ХОГА готовятся внедрять монетизацию, в горсовете от нововведений для льготников пока отказались
30.03.2018 17:45    571
В Харькове не планируют компенсировать льготы на проезд деньгами — горсовет
29.03.2018 12:13    461
За что украинцев лишают субсидий и льгот — названы основные причины
22.03.2018 12:21    1109
Льготный проезд в Харькове: кто имеет право на бесплатный проезд в метро, трамваях и троллейбусах
20.03.2018 16:04    1903
Денежные выплаты на ребенка в 2018 году: виды, как рассчитать сумму, когда выплачивается
17.03.2018 11:50    822
Коммунальная (жилищная) субсидия - 2018: что нужно знать, как быстро оформить
16.03.2018 11:24    1047
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 