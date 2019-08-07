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В Украине приостановили выдачу водительских прав: известна причина

В Украине приостановили выдачу водительских прав: известна причина

Министерство внутренних дел Украины временно приостановило выдачу водительских прав из-за сбоя в работе информационной системы.

В Украине остановлена ​​выдача водительских прав из-за сбоя в работе Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

В МВД сообщили, что 6 августа Национальная автоматизированная информационная система работает с перебоями из-за этого предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.

Речь идет о: выдаче водительского удостоверения на право управления транспортными средствами; обмен и замену водительского удостоверения на право управления транспортными средствами; выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работа НАИС МВД Украины будет налажена", - сообщили в МВД.

Источник: prm.ua

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