В Украине прожиточный минимум увеличился до 2118 грн

С сегодняшнего дня, с 1 июля, в Украине возрастает размер прожиточного минимума, соответственно возрастет размер социальной помощи, которая к нему привязана. Размер прожиточного минимума увеличился согласно статье 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Так, с 1 июля прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2118 грн (с 1 января был 2027 грн.). Для детей до 6 лет он составит 1859 грн (был 1779 грн), для детей от 6 до 18 лет - 2318 грн (2218 грн), для трудоспособных лиц - 2197 грн (2102 грн), для лиц, утративших трудоспособность - 1712 грн (1638 грн).

После увеличения прожиточного минимума в Украине возрастет и размер минимальной пенсии.

С 1 июля 2020 года минимальная пенсия составит 1712 грн (на 74 грн больше). Кроме того, с 1 июля возрастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 грн, а с 1 июля - 17,12 грн).

Кроме того, в Украине с 1 июля возрастет максимальный размер пособия по безработице - до 8788,00 гривень (4 прожиточных минимума).

Также увеличится минимальный размер алиментов для детей до 6 лет - не менее 929,50 грн (был 889,50 грн), а для детей от 6 до 18 лет не менее 1159,00 грн (был 1109 грн).

С 1 июля увеличится пособие одиноким матерям, она составит для детей до 6 лет - 1859 грн, от 6 до 18 лет - 2318 грн, от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) - 2197 грн.

Также возрастет размер пособия лицам, ухаживающим за больным ребенком. Это пособие предоставляется в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 июля она составляет 1712 грн.

Кроме того, увеличится пособие малообеспеченным семьям. С 1 июля размеры прожиточных минимумов для начисления этого пособия для трудоспособных лиц - 549,25 грн (525,50 грн), для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью - 1712 грн (1638 грн), для детей до 6 лет - 2416,70 грн (1512,15 грн), для детей от 6 до 18 лет - 3013,40 грн (1885,50 грн), для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) -2856,10 грн (1786,70 грн).

На каждого ребенка, входящего в состав малообеспеченной семьи, установлены следующие доплаты: на ребенка до 13 лет - 250 грн, от 13 до 18 лет - 500 грн.

Также увеличатся выплаты для инвалидов с детства 1 группы: (подгруппа А) - 3516,48 грн (3364,64 грн), подгруппа Б - 2568,00 грн (2457 грн), инвалидов с детства II группы - 1712 грн (1638 грн), III группы - 1712 грн (1638 грн).

Кроме того, увеличится пособие малообеспеченному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I или II группы (психические расстройства). С 1 июля максимальный размер этой помощи составит 2118 грн (2027 грн).

Агентство Телевидения Новости