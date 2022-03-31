В Украине работает горячая линия эмоциональной поддержки

В Украине работает бесплатная и анонимная линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции по номеру 0 800 211 444.

Как передаёт Укринформ, об этом напоминает Министерство здравоохранения в Телеграме.

«Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину украинцам пришлось полностью изменить свою жизнь. Вынужденная смена места жительства, разлука и потеря связи с родными и близкими, постоянное переживание и страх — далеко не полный список проблем, с которыми сейчас столкнулись сотни тысяч украинцев. Минздрав напоминает, что в Украине работает бесплатная и анонимная помощь профессиональных психологов по номеру 0 800 211 444», - говорится в сообщении.

Источник: ukrinform.ru

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