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21.02.2022 15:29
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В Украине развернут военно-тренировочную миссию ЕС

В Украине развернут военно-тренировочную миссию ЕС

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе приняли политическое решение о развертывании в Украине небоевой военно-тренировочной миссии ЕС, что станет мощным сигналом политической поддержки, сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

«Мы договорились сегодня, что Европейский Союз развернет в Украине совещательную тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания будут уточняться, но принципиально решение принято. Это будет важный политический сигнал об увеличении присутствия Европейского Союза в Украине, о начале такого сотрудничества именно в военной сфере», – отметил Кулеба.

Он особо подчеркнул, что предстоящая миссия ЕС будет совещательно-тренировочной и не будет иметь боевых подразделений.

Как сообщалось, в Брюсселе проходит заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, одним из главных вопросов которого является рассмотрение кризиса безопасности, сложившегося в результате военного наращивания России вдоль границ Украины.

Агентство Телевидения Новости

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