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В Украине с 1 апреля введут электронные больничные

В Украине с 1 апреля введут электронные больничные

С начала апреля в Украине обычные больничные листы планируют заменить электронными.

Об этом на пресс-конференции во вторник, 28 января, сообщил замминистра социальной политики Олег Коваль, сообщает Укринформ.

"Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запускать с 1 апреля электронные больничные", - сказал Коваль.

Он отметил, что процесс выдачи электронного больничного будет автоматизирован. Каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Далее информация через реестр в Пенсионном Фонде автоматически будет передаваться в Фонд соцстрахования, и там сразу будут знать, что человек заболел и ему положена компенсация, поскольку он является плательщиком единого социального взноса.

"Планируется, что больничный, который будет открывать врач, будет иметь фиксированный срок. Сейчас в стране работают протоколы. Каждая болезнь в среднем имеет соответствующее количество дней для лечения. Например, определенной болезнью человек болеет 6 дней. Больничный сразу открывается на 6 дней... Если человек поправил свое здоровье, он может не идти к врачу, чтобы закрыть больничный, а просто выходит на работу. Если же человек требует еще лечения, он обращается снова к врачу и в день закрытия предыдущего больничного открывается новый", - отметил Коваль.

Замминистра также сообщил, что механизм, когда человек будет выходить на работу до дня закрытия больничного – до конца этой недели будет полностью доработан.

"Это позволит нам полностью отслеживать все моменты, связанные с выдачей фиктивных больничных. Мы знаем о фактах полностью поддельных больничных, когда один врач за день выдает по 100 больничных, мы знаем, где на предприятии нет падения производства, но 90% работников находятся на больничных", - добавил Коваль.

Отмечается, что работодатели будут получать информацию о больничных своих работников из специальных электронных систем. Введение электронных больничных по временной потере трудоспособности позволит сэкономить в год до 5 млрд грн.

Напомним, подготовку к введению электронного больничного начало еще предыдущее правительство. Так, в марте прошлого года Ульяна Супрун обещала ввести электронные больничные до конца 2019 года.

Источник: golos.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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