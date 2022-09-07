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В Украине с 1 октября вдвое увеличат компенсацию тем, кто бесплатно приютил переселенцев
Владельцы жилья, которые приютили у себя дома переселенцев, будут получать 900 грн вместо 450 грн за каждого такого человека в месяц, начиная с 1 октября.
Это стало возможным благодаря заключенному обновленного Меморандума с Обществом Красного Креста Украины, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/42536