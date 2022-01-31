В Украине с сегодняшнего дня медиков и чиновников без прививок от COVID-19 будут отстранять от работы

С сегодняшнего дня, 31 января, в Украине вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины от 30 ноября 2021 года, расширяющий перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Согласно приказу, к списку тех, кто подлежит обязательной вакцинации от COVID-19 на период действия карантина, установленному Кабинетом министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:

органов местного самоуправления;учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые не получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

Напомним, с 8 ноября 2021 года в Украине вакцинация стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти.

Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки от COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости