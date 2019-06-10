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В Украине скоро начинается вступительная кампания

В Украине скоро начинается вступительная кампания

Школьникам, все еще участвующим во внешнем независимом оценивании, стоит помнить, что с 1 июля начинается формирование личного кабинета абитуриента.

У нынешних абитуриентов будет меньше времени, чтобы подать документы в вузы. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начинается 1 июля, сами же учебные заведения будут принимать документы с 10 по 22 июля. Среди новаций – изменения в сроках проведения творческих конкурсов, подчеркнул заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев.

-- Если ранее они проводились после подачи документов, то сейчас сначала будет сдаваться творческий экзамен, потом будут подаваться документы. Творческие конкурсы проходят в несколько этапов – с 1 по 10 июля, до начала подачи заявлений. Вторая сессия – с 11 по 22 июля – для желающих поступать на контрактную форму обучения, -- сказал Анатолий Бабичев.

Также среди новаций – ограничения для тех абитуриентов, которые хотят поступать на специальности с особенно высокой степенью общественной ответственности. Это право, международное право, публичное управление и администрирование, международные отношения и фармация. Чтобы подать заявления на эти специальности, абитуриент должен иметь конкурсный балл не менее 130. Еще более жесткое ограничение существует для тех абитуриентов, которые хотят стать врачами.

-- Как и в прошлом году, существуют ограничение на специальности: стоматология, медицина, педиатрия. В сертификатах должно быть не менее 150 баллов. Если меньше, ты не имеешь права подавать документы -- у тебя их не примут, уточняет Анатолий Бабичев.

В первую очередь будут зачислять на бюджет тех, кто согласится отработать три года в сельской местности. Речь о поступающих в медицинские и педагогические вузы, -- отметил Анатолий Бабичев.

Еще одна важная новация нынешней вступительной кампании – расширение льгот для участников боевых действий. Это значит, что право на первоочередное вступление будут иметь не только участники АТО и ООС, а все участники боевых действий. Анатолий Бабичев напомнил, что, как и в прошлом году, будет действовать система коэффициентов.

-- Сельский коэффициент – если получил общее среднее образование на территории сельской местности – 1,5. Есть отраслевой коэффициент и, конечно, региональный, -- говорит Анатолий Бабичев.

Рейтинговые списки поступающих, которые могут быть зачислены на бюджет, вузы должны обнародовать 26 июля. Те же, кто захочет поступать на контракт, смогут это сделать до 30 сентября. В настоящее время, отметил Анатолий Бабичев, в области учатся около 180 тысяч студентов, среди них – свыше 22 тысяч – иностранцы.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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