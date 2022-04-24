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В Украине сократят количество пунктов пропуска, через которые можно будет бесплатно ввозить машины из ЕС

В Украине сократят количество пунктов пропуска, через которые можно будет бесплатно ввозить машины из ЕС

В Украине сократят количество пунктов пропуска, через которые можно будет бесплатно ввозить машины из ЕС, – заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

«Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их шокируют промышленные масштабы импорта «для нужд ЗСУ» автомобилей класса «люкс». За восемь дней после отмены таможенных пошлин в страну было импортировано 14 300 легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн», – возмутился Найем.

Начиная с 00:00 25 апреля, ввозимые для личных нужд автомобили будут оформлять только на пунктах пропуска «Угринов», «Грушев», «Смольница», «Устилуг», «М. Березный», «Звонковое», «Косонь».

Источник: https://t.me/truexanewsua/43312

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