В Украине состоится второй тур президентских выборов - ЦИК

Центральная избирательная комиссия призвала кандидатов-лидеров готовиться ко второму туру президентских выборов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

"Очевидно, будет второй тур. Поэтому перед ЦИК сейчас стоит очень амбициозная следующая задача ввиду очень короткого временного промежутка между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола о назначении повторного голосования на 21 апреля", - отметила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Радченко, в свою очередь, подчеркнул, что субъектам избирательного процесса уже следует начинать готовиться к повторному голосованию, ведь окружные и участковые избирательные комиссии будут сформированы заново.

"Оба кандидата будут иметь право на равную долю представительства в комиссиях", - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

Также о втором туре выборов на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук, передает "Обозреватель".

"Уже очевидно, что будет второй тур", - сказала она.

По ее словам, ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов.

Ранее Центральная избирательная комиссия обработала 60,28% протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования на выборах президента.

По результатам обработки протоколов продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,36% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,40% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,08%.

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