Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:43
Просмотров: 53

В Украине создадут Центр противодействия дезинформации: что известно

В Украине создадут Центр противодействия дезинформации: что известно

В Украине будет создан Центр противодействия дезинформации для борьбы с манипуляциями и фейки, которые распространяет страна-агрессор. Об этом в интервью «Обозреватель» сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации – работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации. Хотя масштабы могут быть большими. Именно президент на трибуне ООН отмечал необходимость создания в Украине международного хаба, поскольку мы, как говорится, фронтьер на стыке двух миров – западной и российской цивилизаций. Создание такого хаба помогло бы сосредоточить усилия по привлечению наших западных партнеров, опыта специалистов из стран, которые являются нашими союзниками – и позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор», — сообщил министр.

Он отметил, что Центры противодействия дезинформации существуют в разных странах: в Бельгии, Финляндии, Чехии, в балтийских странах. Они занимаются скорее освещением, что есть фейк и что является дезинформацией.

По словам Ткаченко, стратегия противодействия дезинформации включает в себя также и работу по повышению медиаграмотности. То есть выполняет просветительскую функцию для граждан всех возрастов в массовом порядке.

«Очень активно в этом направлении работает, например, IREX. Сейчас мы хотим объединить все подобные инициативы на единой платформе. И совместно с Министерством образования и науки, с Минцифрой запустить широкомасштабную программу медиаграмотности в Украине», — отметил он.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Закон про компенсації на електроенергію ухвалено з порушенням регламенту Верховної Ради — КШЕ
Сегодня 07:02    28
Пенсионный фонд отчитался о невыполнении плана по ЕСВ: недостача 2 миллиарда
Сегодня 06:52    47
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 лютого 2021 року
Сегодня 06:25    58
МОЗ вдалося в період епідемії втримати рівні охоплення обов’язковими профілактичними щепленнями на належному рівні
Сегодня 06:07    65
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    88
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    123
Мінсоцполітики продовжує роботу щодо вдосконалення процедури надання гуманітарної допомоги
07.02.2021 11:03    142
Мінцифра створила Раду з цифрової доступності для людей з інвалідністю
07.02.2021 10:36    147
Львовский апелляционный суд запретил патрульным полицейским использовать радар TruCAM в руках
07.02.2021 10:23    209
Річний е-ліміт на закордонні інвестиції населення і розміщення коштів на іноземних рахунках збільшено
07.02.2021 10:10    177
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 