В Украине создадут Центр противодействия дезинформации: что известно

В Украине будет создан Центр противодействия дезинформации для борьбы с манипуляциями и фейки, которые распространяет страна-агрессор. Об этом в интервью «Обозреватель» сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации – работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации. Хотя масштабы могут быть большими. Именно президент на трибуне ООН отмечал необходимость создания в Украине международного хаба, поскольку мы, как говорится, фронтьер на стыке двух миров – западной и российской цивилизаций. Создание такого хаба помогло бы сосредоточить усилия по привлечению наших западных партнеров, опыта специалистов из стран, которые являются нашими союзниками – и позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор», — сообщил министр.

Он отметил, что Центры противодействия дезинформации существуют в разных странах: в Бельгии, Финляндии, Чехии, в балтийских странах. Они занимаются скорее освещением, что есть фейк и что является дезинформацией.

По словам Ткаченко, стратегия противодействия дезинформации включает в себя также и работу по повышению медиаграмотности. То есть выполняет просветительскую функцию для граждан всех возрастов в массовом порядке.

«Очень активно в этом направлении работает, например, IREX. Сейчас мы хотим объединить все подобные инициативы на единой платформе. И совместно с Министерством образования и науки, с Минцифрой запустить широкомасштабную программу медиаграмотности в Украине», — отметил он.

Источник: sprotyv.info

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