В Украине стартовала акция «Память рода»

Началась Всеукраинская акция «Память рода».

Как сообщили в пресс-центре ХОГА, Украинский институт национальной памяти собирает фотографии и истории тех семей, которые пережили Голодомор 1932-1933 гг.

Целью проекта является поиск и сбор воспоминаний потомков тех, кто пережил Голодомор, и семейных фотографий периода до Великого Голода.

«К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом все меньше живых свидетелей Великого Голода, - говорят в институте. - Но воспоминания о том лихолетье хранят их дети и внуки, передавая их из поколения в поколение как память рода. А еще – семейные фотографии. Особенно те, которые были сделаны до 1932 года. Те, на которых еще все живы, здоровы и уверены в том, что, держась вместе, семьей, удастся преодолеть любую беду. Эти фото тоже являются молчаливыми свидетелями ужасного преступления большевистской власти. Поделитесь вашими историями, найдите старые фотографии родных людей, переживших Большой Голод. Вспомним всех и каждого поименно».

Собранные свидетельства будут опубликованы на разработанной институтом веб-странице «85-я годовщина Голодомора» и будут распространяться на официальных страницах в социальных сетях.

Эти рассказы и фотографии войдут в отдельный сборник, издание которого инициирует институт. Также на основе этих материалов институт имеет целью сделать выставку совместно с Национальным музеем «Мемориал жертв Голодомора». И именно в музее будут храниться все полученные воспоминания и фотографии.

Семейные фото времен Голодомора и собственные истории просят присылать на электронную (uinp@memory.gov.ua) и почтовый (01021 г. Киев, ул. Липская, 16) адрес Украинского института национальной памяти с пометкой «Память рода».

Агентство Телевидения Новости