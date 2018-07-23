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В Украине в несколько раз снизились расходы на субсидии

В Украине в несколько раз снизились расходы на субсидии

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-июне 2018 составила 667,3 млн грн, что в 4,1 раз (или на 2,7 млрд грн) ниже аналогичного периода 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Так, с начала 2018 года субсидии были назначены 2 млн домохозяйств, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Кроме того, средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в июне сократился на 38,9% в сравнении с июнем-2017 и составил 100,7 грн. В июне субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1,6 млн домохозяйств, что в 2,7 раза больше, чем в мае.

Напомним, с 1 мая 2017 года вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В апреле Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Нафтогазом Украины в поставках газа населению.

В конце сентября Кабмин изменил порядок расчета "отопительной" субсидии. 22 января 2018 года, в Украине стартовала монетизация субсидий.

Недавно в Украине создали единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: субсидии

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