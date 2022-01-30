В Украине впервые одновременно запущены все энергоблоки на АЭС
В Украине впервые одновременно запущены все 15 энергоблоков на атомных электростанциях.
Об этом сообщает пресс-служба ГП «НАЭК «Энергоатом», в воскресенье, 30 января, был запущен в работу четвертый энергоблок Ривненской АЭС.
«30 января в 05:45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к сети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», – говорится в сообщении.
Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме.
«Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП «НАЭК «Энергоатом» работает всеми 15-ю энергоблоками одновременно!» – подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, с декабря 2021 года НАЭК «Энергоатом» работала 14-ю энергоблоками из 15-ти.
25 января отключены от энергосистемы два атомных энергоблока – на Хмельницкой АЭС и на Запорожской АЭС.
26 января первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к энергосети. 27 января был подключен четвертый – на Запорожской АЭС.
Источник: УНИАН