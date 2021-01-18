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В Украине впервые за 5 лет недовыполнены местные бюджеты

В Украине впервые за 5 лет недовыполнены местные бюджеты

Уровень невыполнения — ​​1,6% от плана

Доходы местных бюджетов в Украине за 2020 год недовыполнены впервые, как минимум, за последние 5 лет.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

В то же время аналитики отмечают, что уровень невыполнения несущественен — ​​1,6% от плана.

Среди ключевых факторов, повлиявших на невыполнение местных бюджетов в 2020 году, в центре отметили ниже плановых поступления от НДФЛ, ниже поступления от единого налога, который платят предприниматели на упрощенной системе, налога на имущество и туристического сбора.

А еще — ниже поступления от налога на прибыль предприятий.

"Соответственно, и выполнение расходов является меньшим. Так, за январь-ноябрь 2020 года (последние имеющиеся данные) годовой план расходов был выполнен на 76,71%. Это — ниже, чем показатели 2019 года (79,02%) и 2018 года (78,92%)", — говорится в сообщении.

При этом лучше всего профинансировали медицинскую отрасль, соцзащиту и сферу образования. Хуже всего — охрану окружающей среды и экономическое развитие (как и в предыдущие годы).

Как сообщалось, Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2020 года выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в сумме 236,9 млрд грн.

Источник: delo.ua

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