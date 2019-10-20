В Украине вступил в силу закон о дезертирстве

В Украине с сегодняшнего дня вступил в силу закон о внесении изменений в закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающий приостановление военной службы для дезертиров.

Документ 19 октября был опубликован в парламентской газете «Голос України». Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, то есть 20 октября.

Как сообщалось ранее, 3 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» (№ 1227). Закон предусматривает приостановление военной службы для лиц, которые самовольно покинули воинские части, дезертировали из Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований или добровольно сдались в плен.

«На них не распространяются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих ... Военнослужащие, военная служба которым приостановлена, не входят в численность Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований», - говорится в документе.

Также отмечается, что время прекращения военной службы не будет засчитываться дезертирам в срок военной службы, выслугу в воинском звании и в выслугу лет для выплаты надбавки и назначения пенсии.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Агентство Телевидения Новости