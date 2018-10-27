В Украине вступил в силу закон о гендерном равенстве на военной службе

В Украине вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на военной службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях (№ 2523-VIII).

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады Украины.

Ранее в Уставе внутренней службы значилось, что военнослужащие-женщины, как правило, не назначаются в состав суточного наряда.

Этот закон устанавливает новые правила, согласно которым "военнослужащие в состав суточного наряда назначаются с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства".

Такая формулировка объясняется соблюдением ст. 24 Конституции, согласно которой равенство прав женщины и мужчины обеспечивается, в частности, с созданием условий, позволяющих сочетать труд с материнством, а также включительно с предоставлением оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям.

В закон о военной службе ввели норму, согласно которой женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), что включает принятие по контракту и призыв на военную службу, прохождения военной службы, прохождения службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

Закон исключает упоминания об ограничении возраста службы для женщин только до 40 лет - как по призыву, так и по контракту.

Зато, как и мужчинам, разрешается служить до предельного возраста пребывания на военной службе (а это до 45 лет для рядовых и сержантов до 60 лет для военнослужащих высшего офицерского состава).

Ранее военнообязанные женщины зачислялись в запас второго разряда без учета присвоенных им военных званий, вследствие чего всех женщин переводили в отставку в одном возрасте.

Кроме того, предельный возраст пребывания женщин в запасе - 50 лет, а мужчин - 65 лет.

Поэтому женщины были лишены возможности получать новые воинские звания, а в дальнейшем - получать потенциально более высокую пенсию.

Закон убирает соответствующие ограничения для женщин. По новым правилам от прохождения сборов освобождаются не все женщины, как раньше, а только беременные.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы в Вооруженных силах и других военных формированиях» 12 октября.

Агентство Телевидения Новости