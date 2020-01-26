В Украине введут реестр «первички»: правила для застройщиков изменятся

В Украине до конца 2020 года планируют ввести общий реестр всей первичной недвижимости. Застройщики смогут выставлять на продажу только зарегистрированные в нем квартиры.

Нововведение призвано защитить инвесторов, решить проблему долгостроев и двойных продаж квартир на первичном рынке, сообщила в эфире ObozTV замглавы фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

По данным нардепа, с 2015 года украинцы ежегодно вкладывают в первичную недвижимость более 1 млрд евро. Однако эти инвестиции остаются незащищенными.

"Украинцы могут инвестировать свои деньги в метры квадратные, а потом оказывается, что у дома вообще не было разрешительных документов… Где-то было откровенное мошенничество, где-то не хватило средств у застройщика… Это проблема глобального масштаба для Украины", – подчеркнула Шуляк.

Она заверила, что вполне реально исключить возможность незаконного строительства в Украине уже в ближайшей перспективе – до конца текущего года.

Над соответствующим решением сейчас работает комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с Минюстом и экспертной средой.

"Это можно сделать таким путем. Застройщик сначала получает все разрешительные документы, а потом добавляется в реестр: причем там регистрируется не просто дом, а каждая квартира. Продавать квартиры он сможет только тогда, когда их внесут в реестр. Нет квартир в реестре – продавать ничего не можешь. А в реестр можешь попасть только тогда, когда есть все разрешительные документы. Регистратор все проверит", – объяснила депутат.

Шуляк отметила, что реестр в том числе решит проблему с "надстройками", когда проект 6-этажного дома в процессе стройки вдруг "превращается" в 20-этажный.

"Если разрешительная документация на 6 этажей – то регистрируются квартиры, расположенные на шести этажах. Хочешь продавать на 8, 9, 10? Надо изменить проектную документацию, получить все разрешения на изменение таких технических параметров. Застройщика проверят, зарегистрируют, и тогда уже люди смогут покупать. Только так", – констатировала она.

Еще одним "рычагом", по ее словам, станет предоставление права голоса уже купившим квартиры инвесторам.

"Если у застройщика появятся планы, например, увеличить число этажей с 5 до 20, а люди уже купили квартиры в 5-этажном доме, то застройщик должен будет получить определенное количество разрешений от своих инвесторов", – уточнила Шуляк.

"Этот реестр сделает невозможным незаконные застройки, а также изменение технических характеристик без ведома людей, уже купивших квартиры", – резюмировала она.

Политик добавила, что реестр также решит вопрос двойных и тройных перепродаж: когда одну и ту же квартиру одновременно продают разным людям.

"Сегодня много договоров на первичном рынке, когда одна и та же квартира может быть перепродана несколько раз. Обнаружить это практически невозможно, потому что все происходит в отделе продаж. И не всегда это мошенничество. Иногда обычный человеческий фактор. Ошибся, что-то не записал, не внес документы в какую-то табличку – и уже на одну квартиру претендует несколько семей", – пояснила она.

Шуляк сообщила, что 8 апреля в парламенте пройдут большие слушания по этой теме. Также на них будет подниматься вопрос, что делать с уже существующими долгостроями.

Агентство Телевидения Новости