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В Украине вводятся новые требования к органическому производству и его маркировка

В Украине вводятся новые требования к органическому производству и его маркировка

Со 2 августа в Украине вступил в действие закон, которым вводятся новые требования к органическому производству, обороту и маркировке продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Сегодня, 2 августа, вступает в действие Закон Украины "О основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон был разработан Минагрополитики совместно с компаниями органического сектора с целью совершенствования правовых основ органического производства в Украине и их адаптации соответствующего законодательства Европейского Союза.

Новый закон устанавливает требования к производству органической продукции по отраслям, ее оборота, маркировки и реализации, а также механизм сертификации органического производства.

Также вводится ведение реестров операторов, органов сертификации, органического семян и посадочного материала. Открытость и общедоступность этих реестров предоставит возможность гражданам, субъектам рынка органической продукции, участникам рынка, другим заинтересованными лицам получать актуальную, достоверную информацию в отношении операторов органического рынка, органов сертификации, имеющих право на проведение сертификации органического производства и/или оборота органической продукции, а также наличию на рынке Украины органического семян и посадочного материала.

Согласно положениям нового закона полномочия осуществлять государственный контроль (надзор) в сфере органического производства, оборота и маркировки органической продукции предоставлено Держпродспоживслужбы, которая будет проверять деятельность операторов и органов сертификации, а также проводить плановые и внеплановые мероприятия мониторинга органической продукции на рынке с целью предотвращения попадания на рынок неорганической продукции, маркированной как органическая.

Источник: prm.ua

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