Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:00
Просмотров: 165

В Украине выросла абонплата за домашние телефоны

В Украине выросла абонплата за домашние телефоны

В Украине повысились предельные тарифы на фиксированную телефонию.

Соответствующее решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, вступило в силу в четверг, 1 ноября.

Теперь максимальная абонплата для населения за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии увеличилась с 43,85 грн до 51,3 грн.

Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физических лиц-предпринимателей с 1 ноября 2018 сохранится в размере 55,96 грн.

Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков увеличилось с нынешних 35,08 грн до 37,7 грн.

При этом максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физических лиц-предпринимателей с 1 ноября 2018 уменьшилась с 44,77 грн до 42,55 грн  для бюджетных организаций и 43,47 грн для всех остальных.

Отметим, что ранее Укртелеком обратился в НКРС с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

С сегодняшнего дня в Украине подорожал газ для населения
Сегодня 14:06    144
Харьковские тепловики повысят тарифы
31.10.2018 06:53    615
НКРЭКУ утвердила повышение тарифов "ХТС" на отопление и горячую воду
30.10.2018 17:34    249
НКРЭ утвердила новые тарифы «Харьковских тепловых сетей»
30.10.2018 15:42    276
Подняли тарифи ЖКХ! Как меньше платить за коммунальные услуги даже без субсидии?
30.10.2018 14:31    505
Регуляторна служба не погодила проект постанови Кабміну про ціну газу для населення
29.10.2018 08:30    202
Кабмин прогнулся под МВФ: после повышения тарифа на газ для населения до 8550 цены на газ вырастут еще два раза
27.10.2018 14:08    442
Тепер постачальники електроенергії зобов'язані виплачувати компенсації споживачам за неякісно надані послуги
27.10.2018 10:17    145
У Харкові планують удвічі збільшити тарифи на вивіз сміття (ВІДЕО)
26.10.2018 07:48    216
МВФ требует поднять цену на газ для населения еще на 40%, - источник
24.10.2018 15:24    320
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 