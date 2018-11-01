В Украине выросла абонплата за домашние телефоны
В Украине повысились предельные тарифы на фиксированную телефонию.
Соответствующее решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, вступило в силу в четверг, 1 ноября.
Теперь максимальная абонплата для населения за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии увеличилась с 43,85 грн до 51,3 грн.
Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физических лиц-предпринимателей с 1 ноября 2018 сохранится в размере 55,96 грн.
Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков увеличилось с нынешних 35,08 грн до 37,7 грн.
При этом максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физических лиц-предпринимателей с 1 ноября 2018 уменьшилась с 44,77 грн до 42,55 грн для бюджетных организаций и 43,47 грн для всех остальных.
Отметим, что ранее Укртелеком обратился в НКРС с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.