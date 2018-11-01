В Украине выросла абонплата за домашние телефоны

В Украине повысились предельные тарифы на фиксированную телефонию.

Соответствующее решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, вступило в силу в четверг, 1 ноября.

Теперь максимальная абонплата для населения за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии увеличилась с 43,85 грн до 51,3 грн.

Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физических лиц-предпринимателей с 1 ноября 2018 сохранится в размере 55,96 грн.

Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков увеличилось с нынешних 35,08 грн до 37,7 грн.

При этом максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физических лиц-предпринимателей с 1 ноября 2018 уменьшилась с 44,77 грн до 42,55 грн для бюджетных организаций и 43,47 грн для всех остальных.

Отметим, что ранее Укртелеком обратился в НКРС с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

Агентство Телевидения Новости