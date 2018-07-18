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В Украине запретят выплату бонусов в госкомпаниях

В Украине запретят выплату бонусов в госкомпаниях

Кабинет министров собирается запретить выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Решение будет подготовлено Министерством экономического развития и торговли, после чего его подпишет премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом премьер рассказал на заседании правительства в среду.

"Я предлагаю запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты должны быть достойными, премии должны быть достойными, но что касается жадности, чрезмерности, фантастических цифр, - такого я поддержать не могу", - сказал Гройсман.

Гройсман заявил, что служить государству - это привилегия.

"Поэтому я считаю, что в этом вопросе нужно ставить точку. Я уважаю корпоративное управление, я уважаю независимость наблюдательных советов, но я прошу уважать в том числе украинский народ. Воспринимать реальность, а не жить в заоблачных цифрах, историях", - добавил он.

Напомним, что решение Кабмина связано с решением набсовета "Нафтогаза" выплатить 46,3 млн долларов премий топ-менеджменту компании за победу над "Газпромом" в Стокгольмском суде.

Благодаря этому решению глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, который в 2017 году получил 47,1 млн гривен зарплаты и дополнительных текущих премий, в мае 2018 года получил еще 7,9 млн долларов.

Коммерческому директору Юрию Витренко выплатили 6 млн долларов.

 

Агентство Телевидения Новости

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