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В Украине запретили незаконное ношение военной формы: нарушителям грозят штрафы и общественные работы

В Украине запретили незаконное ношение военной формы: нарушителям грозят штрафы и общественные работы

Верховная Рада приняла законопроект №9217 об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины.

За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

Законом устанавливается административная ответственность за незаконное ношение военной формы со знаками различия военнослужащих ВСУ. За это предусматривается штраф в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов (2550-3400 грн).

В случае повторного нарушения в течение года придется заплатить штраф в размере от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с конфискацией соответствующей формы одежды.

Источник: prm.ua

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