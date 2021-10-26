В Украине запустили реестр педофилов

В Украине запустили в тестовом режиме работу Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции со ссылкой на комментарии заместителя министра Елены Высоцкой.

"Сутью этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения, или медицинские учреждения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу.

Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении", - отметила она.

Пока что реестр педофилов работает в тестовом режиме. Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет его, изучая личные дела осужденных за подобные преступления. Информация о преступниках будет храниться даже после отбывания наказания.

По состоянию на 26 октября в реестре есть данные о 171 лице, осужденном в судебном порядке за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

В то же время Высоцкая отметила, что внесение новых лиц в реестр будет происходить исключительно по решению суда. Такая процедура предотвращает нарушение прав человека и гарантирует беспристрастность в решениях правоохранителей относительно внесения определенного лица в этот реестр.

В создании реестра, по словам замминистра, украинские чиновники ориентировались на опыт Норвегии, США и Канады, где также действуют подобные архивы данных.

Напомним, 19 декабря 2019 года народные депутаты приняли закон о процедурах наполнения и деятельности "реестра педофилов". 13 января 2020 года закон подписал президент Владимир Зеленский.

11 июля 2019 года Верховная Рада усилила уголовную ответственность за совершение сексуальных преступлений против несовершеннолетних, в частности, ввела принудительную кастрацию для осужденных по этим статьям.

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