В украинской армии начинают подготовку операторов Javelin
В Вооруженных Силах Украины начинают подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает информационный портал о развитии украинского войска и силовых структур Ukrainian Military Pages.
"Подготовка кандидатов начнется 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана П. Сагайдачного по проведению языковой подготовки с целью приобретения необходимого уровня знания английского языка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после завершения языковой подготовки отобранные кандидаты будут направлены за границу для прохождения обучения по боевому применению противотанковых ракетных комплексов.
Ранее сообщалось о планах США поставить в Украину 35 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним.
Источник: ukrmilitary.com