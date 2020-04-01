В Украину прибыла очередная гуманитарная помощь из Китая

В международный аэропорт "Борисполь" сегодня прибыл самолет с гуманитарной помощью от Китая для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

По данным Кабмина, самолет доставил в Украину наборы для выявления коронавируса, медицинские одноразовые средства защиты, медицинские защитные очки и инфракрасные термометры. Отмечается, что о доставке этого гуманитарного груза было договорено во время телемоста между Украиной и Китаем.

"Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы помочь Украине в этот сложный период борьбы с мировой пандемии, которая, к сожалению, не оставила в стороне и Украину. Сегодня мы предоставляем гуманитарную помощь с медицинскими наборами, но не менее важным является наша помощь с опытом и знаниями, которыми можем поделиться с украинскими медицинскими работниками и методами предупреждения и лечения нового вируса", - заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

Агентство Телевидения Новости