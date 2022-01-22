В Украину прибыла первая партия летального оружия от США

В ночь на 22 января в украинском аэропорту «Борисполь» сел самолет, доставивший 90 тонн летального оружия из США. Это первая партия безопасности помощи ВСУ Украины на сумму $200 млн. Ранее этот пакет помощи одобрил президент США Джо Байден.

В посольстве США в Украине отметили, что эта партия включает не только летальное оружие, но и другие боеприпасы.

«Это демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону», – говорится в сообщении посольства.

В прошлом году США предоставили Украине помощь безопасности на сумму более $650 млн, куда входит и этот пакет помощи, и более $2,7 млрд помощи безопасности в целом с 2014 года.

«Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в постоянном защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии», – отметили в посольстве.

Страны Балтии также согласились помочь оружием Украине. Поставки помощи начнутся в ближайшее время.

Так, Эстония передает Украине противотанковые Javelin, а в Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.

Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра.

Канада также передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопрос поставки военного оборудования.

Британия предоставила Украине противотанковое вооружение. Оно предназначено для оборонительных целей.

Источник: УНИАН

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