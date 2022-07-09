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В Україні арештували активи дочірніх підприємств РФ на 2,1 млрд грн

В Україні арештували активи дочірніх підприємств РФ на 2,1 млрд грн

За ініціативи СБУ арештовано 2,1 млрд грн активів українських компаній, які належать російським підприємствам «Газпром», «Роснєфть» та «Росатом». Йдеться про 11 дочірніх підприємств. Орієнтовна загальна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд грнь. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

«За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нєфтяная компания «Роснєфть», «Росатом» та «ПАО «Газпром», – повідомили в СБУ.

У повідомленні також зазначено, що завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників «переписати» їх на підставних осіб, щоби зберегти контроль над ними.

Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України. В СБУ не повідомили деталей щодо назв підприємств, а також де саме вони працювали.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Источник: zaxid.net

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