В Україні будують 113 підземних шкіл: у МОН розповіли, коли вони будуть готові

В Україні будують 113 підземних шкіл. Понад половину них планують завершити до початку нового навчального року.

Ще понад сто таких закладів освіти вже працюють, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Усі діти, які залишаються на прифронтових територіях, повинні мати можливість навчатися в безпечних умовах у підземних школах. Це дороговартісні та тривалі проєкти.

Ми над цим зараз працюємо у межах того, що сьогодні може собі дозволити український бюджет. Маємо хороші результати, але цього недостатньо", – сказав міністр.

З його слів, будівництво перебуває на різних стадіях готовності. При цьому понад 60% із запланованих підземних шкіл будуть готові до 1 вересня 2026 року.

Здебільшого такі заклади розраховані на одночасне перебування 500-1000 дітей, а при позмінному навчанні там можуть здобувати освіту ще більше учнів.

Лісовий додав, що вартість будівництва однієї середньої школи коливається від 80 до 120 мільйонів гривень.

"Проєкти дороговартісні. Але це про нормальність життя дітей і наш людський капітал, тому воно того варте", – вважає міністр.

У МОН планують забезпечити умови для навчання в підземних школах для близько 100 тисяч дітей. Однак ця цифра змінюється залежно від руху лінії фронту.

Лісовий зауважив, що однієї якісної підземної школи може бути достатньо для невеликої громади. Водночас через загрозу безпеці з підвезенням учнів можуть виникати проблеми.

За даними МОН, від початку повномасштабного вторгнення понад 400 закладів освіти були зруйновані, а більше 4 тисяч зазнали пошкоджень, зокрема 153 будівлі університетів.

Раніше Кабмін розподілив понад 3,6 мільярда гривень субвенції на будівництво укриттів у закладах освіти. До того на ці потреби спрямували ще 2,04 мільярда – здебільшого для громад із дуже високим рівнем безпекового ризику та військових ліцеїв.

Джерело: pravda.com.ua

