В Україні добра озима пшениця

В Україні стан озимих посівів залишається хорошим. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр аграрної політики продовольства України Роман Лещенко під час брифінгу.

“Виходячи з ґрунтово-кліматичних умов у нас стан озимих по всіх країні знаходиться у дуже хорошому стані. Вегетація продовжується, температурний режим стабілізується”, – сказав він.

Лещенко додав, що активнна фаза сільськгосподарських робіт в Україні розпочнеться в найближчі тижні.

Міністр також зауважив, що через бойові дії Мінагрополітики змінить агреотехнологічні карти посівів. Зокрема, будуть зменшені обсяги посіву соняшника та водночас збільшені посіви пшениці ярої і озимої.

Очільник Мінагрополітики наголосив, що пріоритетним для міністерства стане вирощування тих культур, які можна буде використовувати для виробництва каш, тобто створювати додану вартість.

Як повідомляв Укрінформ, міністр аграрної політики та продовольства України підписав наказ № 154 «Про технічне забезпечення комплексу польових робіт в умовах воєнного стану 2022 року», згідно з яким дозволяється експлуатація с/г техніки без реєстрації. Мета прийняття такого рішення – забезпечити безперебійну роботу агропромислового комплексу та проведення весняно-польових робіт.

Раніше Президент назвав весняну посівну статегічним завданням, були оголошені податкові пільги для аграрієв. Сільгоспроботи почнуться всюди окрім районів, де проходят активні бойові дії. У цих районах, зокрема на Харківщині, йде а не посівна, а жнива – російської техники та російських людських ресурсів, які удобрюють поля.

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