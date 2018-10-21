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В Україні дозволили скління балконів при будівництві та реконструкції будинків

В Україні дозволили скління балконів при будівництві та реконструкції будинків

Новими будівельними нормами дозволено скління балконів та лоджій вище 3-го поверху при проектуванні нових та реконструкції існуючих житлових будинків

Зміна покликана унормувати ситуацію з естетичним виглядом будівель, адже відповідно до старих норм, скління балконів у багатоповерхівках при їх проектуванні відбувалося лише на 1-3 поверхах, через що багато громадян все одно робили це самостійно.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Люди заселялися у нову квартиру і потім склили балкони своїми силами, нерідко псуючи зовнішній вигляд будинків. Як наслідок — маємо засклені в різнобій балкони на фасадах, а ще гірше — жахливі прибудови, які можуть загрожувати безпеці інших жителів та звичайних перехожих, — відмітив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Вітдепер скління дозволено робити на балконах та лоджіях з шириною не менше 1,2 м. При цьому площа скління має становити не менше 50% від площі зовнішніх стін балконів, а вікна повинні влаштовуватися з сумарною шириною не менше 1,2 м і відчинятися на бік балкона.

Крім цього, у нових нормах скасовано обов’язкове проектування порогу або сходів при вході до житлових будинків. Відтак допускається влаштовувати позначку підлоги приміщень на рівні позначки тротуару за умови влаштування твердого покриття із заходами водовідведення.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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