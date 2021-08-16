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В Україні електронний паспорт прирівняють до паперового: названі терміни

В Україні електронний паспорт прирівняють до паперового: названі терміни

Глава міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров назвав дату, коли в Україні електронний паспорт прирівняють до паперового та пластикового. За його словами, це станеться вже 23 серпня поточного року. Саме тоді вступає в силу закон №1368-ІХ, прийнятий парламентом ще наприкінці березня.

Федоров зазначив, що з цього дня як державні, так і приватні постачальники послуг будуть зобов'язані приймати електронні паспорти в якості офіційного посвідчення особи.

Чиновник повідомив, що всього за рік кількість користувачів досягла електронних паспортів досягла позначки в 11-12 мільйонів. Всього ж державними послугами онлайн вже користується в чотири рази більше громадян України, ніж в минулому році.

Источник: internetua.com

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