В Україні хочуть змінити методику розрахунку прожиткового мінімуму та «відв’язати» від нього штрафи

Про необхідність «відв’язання» штрафів від прожиткового мінімуму розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна у коментарі телеканалу «Дом».

Мета полягає в тому, щоб зробити показник прожиткового мінімуму більш наближеним до реальності — таким, що чітко показує потреби людини — без жодних негативних наслідків. Прив’язку до прожиткового мінімуму залишать лише у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: пенсія та мінімальна зарплата.

«Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив’язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив’язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті. Сума повинна бути вище. А все інше прив’язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат» - Марина Лазебна, міністерка соцполітики України

Міністерство соціальної політики розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Усього було підготовлено чотири проєкти: один про методику, другий про відв’язання, інші два — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Документи вже підтримав уряд та скерував на розгляд до парламенту.

Раніше Мінцифра пропонувала включити до прожиткового мінімуму вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету.

— Прожитковий мінімум — набір харчових продуктів, непродовольчих товарів та послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб. Від прожиткового мінімуму залежать пенсії українців та інші виплати. Щороку вартість цього державного соціального стандарту оновлюється, перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних фактичних потреб населення.

— Востаннє прожитковий мінімум в Україні підвищували 1 липня 2021 року — до 2 294 грн. Наступне підвищення заплановане з 1 грудня — до 2 393 грн.

Источник: itc.ua

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