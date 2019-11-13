В Україні кордон обладнують системами радіаційного контролю

Наразі на пунктах пропуску “Тимкове” та “Слов’яносербка” Одеської області, де чергують прикордонники Подільського загону, встановили системи автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

Про це повідомляє UATV з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Відповідні системи встановили у межах реалізації спільного з Міністерством енергетики США проєкту міжнародної технічної допомоги “Виявлення та припинення ядерної контрабанди“.

Комплекси деякий час працюватимуть у тестовому режимі.

“Завдяки встановленому комплексу охоронці кордону здійснюватимуть контроль за недопущенням незаконного переміщення через державний кордон джерел іонізуючого випромінювання, широкого спектра радіонуклідів індустріального та медичного призначення, природного походження та спеціальних ядерних матеріалів”, – йдеться у повідомленні.

Налагодження та випробування комплексів після встановлення провели представники Департаменту енергетики США, національної лабораторії США “LANL”, компанії “URS” та “Rapiscan”.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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